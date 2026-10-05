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Мнение: «Зеленский – чуждый человек для Украины», – Владимир Олейник

Мнение: «Зеленский – чуждый человек для Украины», – Владимир Олейник

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в программе «Мнение» заявил, что заключением между Украиной и США сделки по критически важным минералам Владимир Зеленский продает земли и ресурсы Украины, на которую ему наплевать.

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