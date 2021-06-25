Законодатель

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«Планомерно продолжают идти»: Кедми раскрыл главную стратегическую цель США со времен Второй мировой

Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире радио «Вести ФМ» назвал главную стратегическую цель США со Сообщение «Планомерно продолжают идти»: Кедми раскрыл главную стратегическую цель США со времен Второй мировой появились сначала на Листай.

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