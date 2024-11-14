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«Потом обвиним Путина»: в Киеве угрожают создать вместе с поляками ядерное оружие

«Потом обвиним Путина»: в Киеве угрожают создать вместе с поляками ядерное оружие

Украина может создать ядерное оружие и заявить, что в этом виновата Россия. Об этом на форуме «Vif Carpatia 2024» заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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