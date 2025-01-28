Из федеральной в региональную собственность перешли подъезды к Лодейному Полю

Речь идет о двух подъездных дорогах к городу Лодейное Поле, обозначенных как участки №1 и №2, общей протяженностью 12,207 км, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
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