The Moscow Post
ПолитикаВ миреЭкономикаКультураСпортОбщество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Moscow Post

458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Ну и где Бастрыкин , ФСБ, МВД, КГБ, НКВД, ОГПУ  , ПУТИН,МИШУСТИН .  Что с одной взяточницей справиться не можете всей...Нахахалили: сканд...
  • чвсатпкьл
    Издание «Росбалт» исторически связывают с двумя основными владельцами – с четой Черкесовых (Виктор Черкесов - бывший ...Со своими прожект...
  • чвсатпкьл
    (В этой связи как не вспомнить горячее журналистское прошлое г-на Хинштейна, его тесные связи со спецслужбами, с МВД ...Со своими прожект...

Из федеральной в региональную собственность перешли подъезды к Лодейному Полю

Речь идет о двух подъездных дорогах к городу Лодейное Поле, обозначенных как участки №1 и №2, общей протяженностью 12,207 км, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх