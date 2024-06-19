В Краснодаре полицейские-кавалеристы организовали детскую фотосессию

Управлением МВД России по городу Краснодару совместно с некоммерческой организацией социальной помощи детям и взрослым, страдающим онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Дети-Герои» реализован фотопроект «Мой смелый и верный защитник!».
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