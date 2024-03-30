Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский провел массовые увольнения своих помощников

Зеленский провел массовые увольнения своих помощников

Владимир Зеленский подписал указы об увольнении ряда свои советников и помощников. В частности, своего поста лишился первый помощник украинского лидера Сергей Шефир - он также является директором и основателем студии «Квартал 95», в который Зеленский был актером.

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