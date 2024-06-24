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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россияне рассказали, какие конституционные права для них являются самыми важными

Россияне рассказали, какие конституционные права для них являются самыми важными

Бытовые права для многих важнее политических свобод В опросе Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ россияне на первые места поставили бесплатное образование и медицинскую помощь.

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