Россияне рассказали, какие конституционные права для них являются самыми важными

Бытовые права для многих важнее политических свобод В опросе Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ россияне на первые места поставили бесплатное образование и медицинскую помощь.
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