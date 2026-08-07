Ошибочный диагноз в 49 лет и упущенная «Маленькая Вера»: как сложилась судьба Яны Поплавской

Осенью 2016 года Яна Поплавская по совету знакомого доктора решила сдать анализы на онкомаркеры во время обычной диспансеризации.
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