ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ОБЪЯВИТ УКРАИНУ СТРАНОЙ-ТЕРРОРИСТОМ

Vasily Golov Доцент кафедры МГИМО : "Ведь объявление кого-то государством-террористом предполагает какие-то политические, экономические и военные меры против него." Транзит и зерновая сделка не экономическая,военная мера?Мосты через Днепр(их 22 шт) включены в систему логистики НАТО.Это не военная цель,но путь снабжения ВСУ. Какие меры приняты против Азова,признанного Верховным судом РФ террористом?

VG Vasily Golov МГИМО делает ставку только на МУС в Гааге.Там ничего ЗА Россию не будет.Пора понять.Источник доллара продажа газа Словакии и Европе.Тяга к доллару в кровь засела.Бацилла.