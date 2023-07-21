ФОТО:ALESSANDRO PINTUS/ SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ После взрыва на Крымском мосту Дмитрий Медведев заявил, что дома украинских террористов теперь являются законной целью.
ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ОБЪЯВИТ УКРАИНУ СТРАНОЙ-ТЕРРОРИСТОМ
Комментарии
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Vasily Golov
Доцент кафедры МГИМО : "Ведь объявление кого-то государством-террористом предполагает какие-то политические, экономические и военные меры против него." Транзит и зерновая сделка не экономическая,военная мера?Мосты через Днепр(их 22 шт) включены в систему логистики НАТО.Это не военная цель,но путь снабжения ВСУ. Какие меры приняты против Азова,признанного Верховным судом РФ террористом?
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20 час.
VG
Vasily Golov
МГИМО делает ставку только на МУС в Гааге.Там ничего ЗА Россию не будет.Пора понять.Источник доллара продажа газа Словакии и Европе.Тяга к доллару в кровь засела.Бацилла.
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20 час.
Ольга Кожемякина
Статья какая-то бредовая, не понятная, провокационная. Вещи надо называть своими именами: если кто-то совершает теракты, то он террорист. Разве не так?
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20 час.
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