Депутаты проголосовали за запрет популярного блюда

Национальное собрание Южной Кореи ввело запрет на потребление собачьего мяса, сообщает Pensnews.ru. Что любопытно: законопроект, который запрещает разведение собак на убой, а также разделку, распространение и продажу мяса собак был принят 208 голосами «за» и всего при 2 воздержавшихся.