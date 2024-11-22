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Госдеп признал, что США пытаются помешать развитию российско-китайских связей

Госдеп признал, что США пытаются помешать развитию российско-китайских связей

Администрация США делает попытки воспрепятствовать расширению связей между Россией и Китаем, но при этом считает, что импульс на развитие отношений будет сохраняться, заявил в ходе публичного выступления первый заместитель государственного секретаря Курт Кэмпбелл.

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