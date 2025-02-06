Абхазия откажется от русского языка и разорвёт связи с РФ если победит оппозиция, считают эксперты

В Абхазии предлагают отказаться от русского языка как государственного и перейти на турецкий и английский – это поддерживают сторонники главного оппозиционного кандидата Адгура Ардзинбы, который даже не скрывает своих не то, что прозападных и протурецких взглядов, а более того – антироссийских.
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