Сагаалган будет отмечаться с 10 февраля по 10 марта

С 10 февраля по 10 марта 2024 года будет отмечаться национально-культурный праздник «Сагаалган». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о праздновании Сагаалгана в Усть-Ордынском Бурятском округе и Ольхонском районе.