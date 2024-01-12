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Иркутск Сегодня

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Сагаалган будет отмечаться с 10 февраля по 10 марта

С 10 февраля по 10 марта 2024 года будет отмечаться национально-культурный праздник «Сагаалган». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о праздновании Сагаалгана в Усть-Ордынском Бурятском округе и Ольхонском районе.

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