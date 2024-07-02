ЗАБЫЛА ПРО УЧАСТЬ ПРЕДАТЕЛЯ КУЗЬМИНОВА: ГЕНЕРАЛЬША ШЕВЦОВА НЕ СМОЖЕТ СПРЯТАТЬСЯ В СТРАНЕ НАТО

Владимир Соколов вы путаете закон и хотелки)) закон запрещает иметь при себе оружие без государства. насколько я знаю, но могу ошибаться, до сих пор не принят закон о чвк. поэтому и пишу, что эти чвк работают исключительно под крышей немаленьких чиновников. ==согласен, что это весьма странная война. которая якобы не война , а так , не пойми чего с обоих сторон. при этом идет активная торговля ресурсам с противником с обоих сторон. что меня не удивляет, просто совместно пилят бабло.

Владимир Соколов что те , что эти вне закона)) согласен, что для МО это был конкурент, но это не исключает общего интереса в зарабатывании бабла. возможно самый главный в МО стал чувствовать себя ущемленным при дележе и начал саботировать, отсюда и конфликт.