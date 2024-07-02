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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Светлана Коваленкова
    Это правильно! Но как то нет заинтересованных лиц в решении этих вопросов!!!!!!!Мнение: повышение...
  • Александр Лагуткин
    Согласен, что кухня там темная. Где большие деньги делят, там праведников не бывает.  Но всё равно я лично за ЧВК и П...ЗАБЫЛА ПРО УЧАСТЬ...
  • кромчанин
    Это только пиар. Реальных дел не видно."Хватит ныть, раб...

ЗАБЫЛА ПРО УЧАСТЬ ПРЕДАТЕЛЯ КУЗЬМИНОВА: ГЕНЕРАЛЬША ШЕВЦОВА НЕ СМОЖЕТ СПРЯТАТЬСЯ В СТРАНЕ НАТО

ЗАБЫЛА ПРО УЧАСТЬ ПРЕДАТЕЛЯ КУЗЬМИНОВА: ГЕНЕРАЛЬША ШЕВЦОВА НЕ СМОЖЕТ СПРЯТАТЬСЯ В СТРАНЕ НАТО

Вертолётчик Кузьминов недолго наслаждался вознаграждением в 500 тыс. долларов, полученных за предательство России.

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Комментарии
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Владимир Соколов
вы путаете закон и хотелки)) закон запрещает иметь при себе оружие без государства. насколько я знаю, но могу ошибаться, до сих пор не принят закон о чвк. поэтому и пишу, что эти чвк работают исключительно под крышей немаленьких чиновников. ==согласен, что это весьма странная война. которая якобы не война , а так , не пойми чего с обоих сторон. при этом идет активная торговля ресурсам с противником с обоих сторон. что меня не удивляет, просто совместно пилят бабло.
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35 мин.
Владимир Соколов
что те , что эти вне закона)) согласен, что для МО это был конкурент, но это не исключает общего интереса в  зарабатывании бабла. возможно самый главный в МО стал чувствовать себя ущемленным при дележе и начал саботировать, отсюда и конфликт.
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31 мин.
Александр Лагуткин
Согласен, что кухня там темная. Где большие деньги делят, там праведников не бывает.  Но всё равно я лично за ЧВК и Пригожина  потому, что они показывали реальные рузультаты. Всё-таки пять взятых городов на Донбассе - это результат. И как антипод в МО - украденный триллион, - что тоже результат.  Я смотрю с точки зрения интересов государства, за которое гибнут сейчас наши ребята. Правда, у некоторых на сайте есть другая точка зрения.
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15 мин.

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