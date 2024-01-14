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На Гудиловской планируют открыть детский сад на восемь групп ребят

На Гудиловской планируют открыть детский сад на восемь групп ребят

В Невском районе Санкт-Петербурга собираются открыть новый детский сад. Власти Северной столицы уже приобрели в собственность здание, которое оборудовано по всем правилам, которые применяются к дошкольным учреждениям.

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