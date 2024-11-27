Больше никакой ГАИ: Что за нововведение придумали для попавших в ДТП

В первом чтении принят законопроект, касающийся составлений извещений о ДТПРусские парламентарии приняли в первом чтении законопроект, в соответствии с которым участники дорожно-транспортных происшествий смогут оформлять через "Госуслуги" электронные извещения.
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