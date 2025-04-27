Ученый предупредил о нашествии комаров в Центральной России

Из-за теплой зимы Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский предполагает, что в ближайшие недели в Центральной России может проснуться огромное количество кровососущих комаров.
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