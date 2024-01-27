Тщательная проверка: названа причина, почему «Цирконов» пока нет на вооружении

Гиперзвуковых ракет «Циркон» пока не на вооружении по причине того, что их для начала нужно какое-то время поэксплуатировать, заявил гендиректор — генконструктор Научно-производственного объединения машиностроения (НПО) Александр Леонов в беседе с журналистами.