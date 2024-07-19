Страна и люди
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Страна и люди

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Командир «Ахмата» извинился за чеченца, заехавшего на пляж Мариуполя на Lexus

Командир «Ахмата» извинился за чеченца, заехавшего на пляж Мариуполя на Lexus

Генерал Алаудинов осудил заехавшего на пляж Мариуполя чеченца и извинился Уроженец Чечни в поисках «козырного места» заехал на белом Lexus на пляж в Мариуполе и устроил потасовку с местными жителями, когда те попросили его убрать машину.

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Комментарии
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А
Александр
А причем здесь чеченец он или нет. Это же не секта благообразных. Хам он и есть хам. Вот и весь спрос. А наглость к гражданским правам ну никак не относится. И нехрена тут ёрзать и растекаться. Да еще опускаться до извинений за какого-то хама.
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