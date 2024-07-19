Командир «Ахмата» извинился за чеченца, заехавшего на пляж Мариуполя на Lexus

А

Александр

А причем здесь чеченец он или нет. Это же не секта благообразных. Хам он и есть хам. Вот и весь спрос. А наглость к гражданским правам ну никак не относится. И нехрена тут ёрзать и растекаться. Да еще опускаться до извинений за какого-то хама.