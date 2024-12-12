Канада угрожает США прекратить поставки электроэнергии и нефти

Глава провинции Онтарио Даг Форд заявил, что Канада прекратит поставки электроэнергии и нефти в Соединённые Штаты Америки, если избранный президент США Дональд Трамп все-таки решит ввести тарифы в размере 25% на все канадские товары.
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