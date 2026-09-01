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В космосе начала работу первая в мире орбитальная вычислительная «облачная» система

В космосе начала работу первая в мире орбитальная вычислительная «облачная» система

В космосе начала работу первая в мире орбитальная вычислительная «облачная» система / © BUPT Платформа, разработанная под руководством Пекинского университета почты и телекоммуникаций (BUPT), официально перешла в режим стабильной эксплуатации, сообщила администрация университета.

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