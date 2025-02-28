Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Геннадий Сытник
    Дальность хорошо, точность хромает. Ибо задачи ставились другие.России нужна трех...
  • Александр
    На фронте есть "Пион" и его модификация "Малка"с дальностью до 50 км.Чем могут натовцы похвастаться?России нужна трех...
  • Василий Топчий
    А я про наши. Коалиция на фронте то ли есть, то ли нет.России нужна трех...

В одиннадцати регионах РФ средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей

В одиннадцати регионах РФ средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей

По итогам прошлого года в 11 регионах России средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы сообщает РИА Новости.

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