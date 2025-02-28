В одиннадцати регионах РФ средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей

По итогам прошлого года в 11 регионах России средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы сообщает РИА Новости.
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