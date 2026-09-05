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За несколько дней до анонса iPhone Ultra производитель чехлов Spigen выложил спорный тизер

За несколько дней до анонса iPhone Ultra производитель чехлов Spigen выложил спорный тизер

Компания показала прозрачный аксессуар с металлическими элементами и символичным Hello Spigen опубликовала загадочный тизер с изображением прозрачного чехла с металлическими деталями, а также надкусанного красного яблока.

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