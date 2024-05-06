Стало известно, кому достались миллиарды на жилье для обездоленных петербуржцев

В Петербурге граждане определенных социальных слоев могут получить жилье на льготных условиях. Так, власти приобретают квартиры в новостройках путем участия в долевом строительстве, а затем передают их в жилищный комитет для участия в различных социальных программах.
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