Связь поколений: Сестрорецкий инструментальный завод отметил 80 лет Великой Победы

В знаменательный день 80-летия Великой Победы у памятной стелы Сестрорецкого инструментального завода собрались почетные гости: ветераны труда, бывшие работники предприятия и представители городской администрации.
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