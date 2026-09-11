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Пострадавший из-за атак на «РВБ» бизнес сможет получить до 500 млн рублей льготного кредита

Пострадавший из-за атак на «РВБ» бизнес сможет получить до 500 млн рублей льготного кредита

Предприниматели смогут получить льготные кредиты от 500 тыс. до 500 млн рублей на пополнение оборотного капитала и финансирование текущих расходов.

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