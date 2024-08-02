Михаил Делягин: Коррупция во власти должна быть приравнена к измене Родине

Да будет Вам, никто Путина на кармане или гоп-стопе не брал.:))))

Владимир Козлов

Ну почему опять будем наказывать стрелочников, а не основного хапугу? Сколько можно повторять избитую фразу про рыбу, гниющую с головы. С верхов надо начинать, а далее по цепочке, а то верхи могут остаться без наказания.