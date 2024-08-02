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Михаил Делягин: Коррупция во власти должна быть приравнена к измене Родине

Михаил Делягин: Коррупция во власти должна быть приравнена к измене Родине

Несмотря на прекрасные статистические данные первого полугодия, включая великолепное исполнение федерального бюджета (Фонд национального благосостояния вырос до 12,6 трлн.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Да будет Вам, никто Путина на кармане или гоп-стопе не брал.:))))
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1 час.
Владимир Козлов
Ну почему опять будем наказывать стрелочников, а не основного хапугу? Сколько можно повторять избитую фразу про рыбу, гниющую с головы. С верхов надо начинать, а далее по цепочке, а то верхи могут остаться без наказания.
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36 мин.
лл
лина любимцева
Правильно.  Коррупция (воровство) и есть измена Родины.
Ответить
32 мин.

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