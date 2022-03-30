"Взрыв реально мощный": жесткая беда теперь "подстерегает" жителей Приморья

"Взрыв реально мощный": жесткая беда теперь "подстерегает" жителей Приморья

Женщина из Большого камня рассказала о жесткой беде, которая теперь может подстерегать остальных жителей Приморья.

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