Сикорский заявил о быстрой победе Польши в гипотетической войне с Россией

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава смогла бы победить Россию в случае нападения, опираясь на превосходство НАТО в авиации.
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