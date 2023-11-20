Алкоголь и табак в России начнут продавать по биометрии

Генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ), Владислав Поволоцкий поделился планами разработки сервиса подтверждения возраста для товаров с ограниченным доступом, таких как алкоголь и продукция с никотином.
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