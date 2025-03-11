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Царьград

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Ночь атаки ВСУ на Москву выбрана не зря: Захарова связала налёт БПЛА с важным событием

Ночь атаки ВСУ на Москву выбрана не зря: Захарова связала налёт БПЛА с важным событием

Минувшей ночью Москва и Московская область подверглись массированной атаке БПЛА. И это было приурочено к определённому событию.

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