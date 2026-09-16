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Anchorage расширяет институциональное хранение на Etherlink и токенизированный уран

Anchorage расширяет институциональное хранение на Etherlink и токенизированный уран

Anchorage Digital Bank добавил поддержку кастодиального хранения для Etherlink и семи активов на базе сети второго уровня Tezos.

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