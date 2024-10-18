Серхио Перес: Хочу сделать заявление

Серхио Перес: Хочу сделать заявлениеGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Серхио Перес успокоил своих болельщиков в преддверии домашнего этапа в Мехико, который состоится в следующий уик-энд.
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