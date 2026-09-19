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Царьград

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Рыбак из Конаково поймал щуку весом 23 кг в Волге

Рыбак из Конаково поймал щуку весом 23 кг в Волге

Житель Конаково Степан Назолин утверждает, что поймал в Волге щуку весом 23 кг, что вызвало сомнения у опытных рыболовов, предполагающих путаницу с единицами измерения.

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