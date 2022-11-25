Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

"Юнипро" призывает коллег объединить усилия в решении проблем с ремонтом газовых турбин

"Юнипро" призывает коллег объединить усилия в решении проблем с ремонтом газовых турбин

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. "Юнипро" призывает энергокомпании объединить усилия для решения проблем с ремонтом газовых турбин, сообщил заместитель главного инженера по парогазовой установке Яйвинской ГРЭС (входит в "Юнипро") Виктор Худышев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх