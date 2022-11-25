"Юнипро" призывает коллег объединить усилия в решении проблем с ремонтом газовых турбин

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. "Юнипро" призывает энергокомпании объединить усилия для решения проблем с ремонтом газовых турбин, сообщил заместитель главного инженера по парогазовой установке Яйвинской ГРЭС (входит в "Юнипро") Виктор Худышев.