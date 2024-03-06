Россия приглашала послов Евросоюза на встречу, на которой глава МИД РФ планировал посоветовать руководителям дипмиссий европейских государств не вмешиваться в предстоящие президентские выборы в России.
Сотрясающий воздух
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГД
Галина Дубровская
🤣🤣🤣
Ответить
20 час.
В В
Я бы ему привокзальный киоск не доверил. Собственного ума совсем нет. Всю жизнь перед МВФ выслуживался, теперь нас патриотизму учит. Хорошо устроился.
Ответить
19 час.
Александр Веревкин
МИД, равно как и Медведев - пустозвоны! Они не заинтересованы в реальном продвижении интересов России и всячески создают буферные зоны в отношениях с западом в интересах последнего! Предательство и вредительство!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии