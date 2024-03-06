Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Сотрясающий воздух

Сотрясающий воздух

Россия приглашала послов Евросоюза на встречу, на которой глава МИД РФ планировал посоветовать руководителям дипмиссий европейских государств не вмешиваться в предстоящие президентские выборы в России.

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Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
🤣🤣🤣
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20 час.
В В
Я бы ему привокзальный киоск не доверил. Собственного ума совсем нет. Всю жизнь перед МВФ выслуживался, теперь нас патриотизму учит. Хорошо устроился.
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19 час.
Александр Веревкин
МИД, равно как и Медведев - пустозвоны! Они не заинтересованы в реальном продвижении интересов России и всячески создают буферные зоны в отношениях с западом в интересах последнего! Предательство и вредительство!
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15 час.

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