Водители фур стали жаловаться на автоматический весовой контроль

Перевозчики из разных регионов жалуются на работу автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) и на большое количество ошибочных штрафов, рассказала «Известиям» руководитель направления «Народный фронт.
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