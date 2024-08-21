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Водители фур стали жаловаться на автоматический весовой контроль

Водители фур стали жаловаться на автоматический весовой контроль

Перевозчики из разных регионов жалуются на работу автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) и на большое количество ошибочных штрафов, рассказала «Известиям» руководитель направления «Народный фронт.

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