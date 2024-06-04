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В Индии коалиция премьера Моди получила большинство мест в парламенте

В Индии коалиция премьера Моди получила большинство мест в парламенте

После проведения выборов в Индии, Национальный демократический альянс, возглавляемый Индийской народной партией ("Бхаратия джаната парти") премьер-министра Нарендры Моди, получил более половины мест в нижней палате парламента.

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