В Индии коалиция премьера Моди получила большинство мест в парламенте

После проведения выборов в Индии, Национальный демократический альянс, возглавляемый Индийской народной партией ("Бхаратия джаната парти") премьер-министра Нарендры Моди, получил более половины мест в нижней палате парламента.
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