"Обратился к Путину? Плати штраф 600 тысяч!": Россияне рассказали об угрозах при попытке задать неудобный вопрос президенту

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Интересная жизнь с Vera Star Фото: 1obl.ru В столь тяжелое для страны время, когда наши чиновники должны сделать все для того что бы общество сплотилось вокруг власти, эта самая власть действует от обратного.

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Комментарии
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Михаил Молчев
Вброс ли или нет, но от дармоедов- чиновников иного ждать не приходится. А вот зело интересно, за каким хреном &quot; гарант хер знает чего&quot; держит такую сволочь? Не пора ли, гражданин президент, вводить высшую меру для дармоедов, саботажников, казнокрадов? Оно понятно, там ваши друганы и подельники, но и им меру знать пора. Светлой памяти Иосиф Виссарионович не стеснялся таких к стенке ставить. Да и любимый Леонид Ильич таких тоже не жаловал.
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26 мин.
Юрий Сидоров
Я живу в Новосибирске и 14 лет жду и жду, когда власти исполнят судебное решение. Кто бы не был во власти, ждать бессмысленно.
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11 мин.
Юрий Вахрушев
БСК
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7 мин.

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