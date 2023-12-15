"Обратился к Путину? Плати штраф 600 тысяч!": Россияне рассказали об угрозах при попытке задать неудобный вопрос президенту

Михаил Молчев

Вброс ли или нет, но от дармоедов- чиновников иного ждать не приходится. А вот зело интересно, за каким хреном " гарант хер знает чего" держит такую сволочь? Не пора ли, гражданин президент, вводить высшую меру для дармоедов, саботажников, казнокрадов? Оно понятно, там ваши друганы и подельники, но и им меру знать пора. Светлой памяти Иосиф Виссарионович не стеснялся таких к стенке ставить. Да и любимый Леонид Ильич таких тоже не жаловал.