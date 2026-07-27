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Дружба с Киевом выжигает Европу

Дружба с Киевом выжигает Европу

Украина только за вчерашний день встала ЕС вообще и Франции с Испанией в частности в несколько сотен миллионов евро Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Это стоимость принудительной эвакуации трехсот тысяч граждан.

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