Дружба с Киевом выжигает Европу

Украина только за вчерашний день встала ЕС вообще и Франции с Испанией в частности в несколько сотен миллионов евро Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Это стоимость принудительной эвакуации трехсот тысяч граждан.
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