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Кирьяков — об РПЛ: «Чтобы говорить о том, что иностранные тренеры успешны, они должны выиграть чемпионат»

Кирьяков — об РПЛ: «Чтобы говорить о том, что иностранные тренеры успешны, они должны выиграть чемпионат»

Бывший футболист «Карлсруэ» и сборной России, ныне тренер Сергей Кирьяков высказался о работе иностранных тренеров в РПЛ.

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