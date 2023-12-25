Александра Власова: «Своих людей найти непросто, а когда находишь — это счастье»

Актриса исполнила одну из ролей в новом сериале «Успешный». «Успешный», 2024 кадр из сериала/пресс-служба онлайн-кинотеатра KION1 января онлайн-кинотеатр KION начинает с премьеры — покажут комедийный сериал «Успешный» режиссера и сценариста Ильи Куликова.
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