SHOT показал первые кадры штурма Купянска российской армией

Telegram-канал SHOT опубликовал первые кадры штурма Купянска российской армией. По данным канала, РСЗО работает по месту дислокации Вооруженных сил Украины, которые попытались сопротивляться российским военным у элеватора "Купянского комбикормового завода".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии