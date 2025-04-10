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Красная армия окружает нацистов в Вене: кольцо почти сомкнулось

Красная армия окружает нацистов в Вене: кольцо почти сомкнулось

Лондон, 10 апреля — Наступающие российские войска стремительно овладевают Веной. Вчера вечером они заняли центр австрийской столицы, а советская группировка в Прибалтике взяла давно уже находящуюся в осаде столицу Восточной Пруссии город Кенигсберг.

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