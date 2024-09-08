Наумов объяснил, почему Антом Миранчук отказал «Зениту»

СМИ пишут, что игрок окажется в чемпионате Швейцарии Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» высказался про отказ экс-хавбека клуба Антона Миранчука переходить в петербургский «Зенит».
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