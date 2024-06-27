Театры из ЛНР, Петербурга и Казахстана приедут в Барнаул со спектаклями по Шукшину

Во втором театральном фестивале по произведениям Шукшина также примут участие театры из Хабаровска, Саратова, Казани, Нижнего Новгорода и других городов России Луганский академический русский драмтеатр и Музыкально-драматический театр из казахстанского города Туркестан приедут в Барнаул на второй театральный фестиваль "Здравствуйте, люди!" по произведениям Шукшина, который состоится в сентябре 2024 года.