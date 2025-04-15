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Лесопромышленность Поморья выходит на докризисный уровень

Лесопромышленность Поморья выходит на докризисный уровень

По некоторым параметрам отставание до сих пор сохраняется.Накануне губернатор Архангельской области Александр Цыбульский доложил президенту России Владимиру Путину о текущей ситуации в лесопромышленном комплексе региона.

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