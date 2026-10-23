АО «Национальная транспортная компания» (НТК) в январе–сентябре 2026 года увеличило объём экспортных перевозок по Восточному полигону на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 29,8 млн тонн.
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