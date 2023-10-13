Китай направил Афганистану чрезвычайную гуманитарную помощь

Пекин, 12 октября /Синьхуа/ -- Правительство Китая направило Афганистану чрезвычайную гуманитарную помощь на общую сумму 30 млн юаней /4,18 млн долларов США/, чтобы оказать поддержку стране в ликвидации последствий землетрясения.
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