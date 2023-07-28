Южноуральцы считают, что в сфере образования нужно повышение зарплат

Телегам-канал Глав.Индекс собирает мнение о том, на что в первую очередь стоит направить бюджетные деньги.
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